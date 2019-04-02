芭樂價崩韓國瑜這樣回應 林濁水批：有夠氣勢凌人

2019-04-02 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日芭樂崩盤，農民叫苦連天，芭樂生產最多的地區就是高雄大社、燕巢，價格從上週開始連續下降，高雄市長韓國瑜則被質疑，日前出國拚訂單應想辦法解決，但韓則回應，不應責怪高雄市府，因為大家都很認真在做。對此，前立委林濁水批評，韓國瑜這回應真是「氣勢凌人」。

綜合媒體報導，農委會農糧署長胡忠一日前表示，高雄大社、燕巢等地的芭樂，價格從上週開始下跌，質疑韓國瑜出國拚外銷，「不是拿了幾十億MOU？應該要趕快幫忙解決當地問題，不然沒有意義，只有新聞效果。」

韓國瑜聽聞則回應，「水果如果價格暴跌或者價格不好，不要責怪高雄市政府」，因為大家很認真在做。

對此，林濁水在臉書表示，韓國瑜回得這樣氣勢凌人，是在紥紥實實地奚落了農人不懂「貨出去高雄發大財才是我的事，高雄都發大財了，農人還怕不暴（爆）有錢？這我不是做到了？至於芭樂價崩怎麼會是我的事。甚至比起高雄發大財，價崩有那麼重要嗎？」的道理嗎？

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