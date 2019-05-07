「家臣變高官」趴兔？議員爆高市觀光局主秘是韓國瑜妻子閨密

2019-05-07 16:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕家臣變高官第二集？高市觀光局主秘高美蘭被傳出是李佳芬閨密，因此可擔任觀光局主秘一職？高雄市長韓國瑜今表示，對一位全心全意投入職場的女性來說，扣上閨密並不公平，觀光局長潘恒旭也說，說閨密基本上是性別歧視。

高市議會今天總質詢時，民進黨議員一度詢問觀光局主秘高美蘭是否到場備詢，觀光局長潘恒旭續回應上午剛好請假2小時，事後傳出高美蘭是李佳芬的姊妹淘，引發議員關注才要質詢。

韓國瑜說，對一個女性的職場工作者來說，全心全意的投入卻被扣上閨密是不公平的，本來女性在職場就是比較辛苦，且觀光局主秘是他千拜託萬拜託，希望她來高雄幫忙推動高雄觀光，從台北來到高雄，她始終盡心盡力為高雄觀光打拼，表現得好不好，觀光局長會做評估跟審核。

韓國瑜指出，自己所用的人事不停被攻擊，他覺得民進黨這些議員真的沒有必要，當我們找到一個人在工作崗位上盡心盡力的時候，大家可以欣賞、可以肯定，而不要因為是韓市長用的，就儘可能把他歸為家臣、外戚、閨蜜等等，這是不公平的，對待認真工作的觀光局主秘來講很不公平。

韓國瑜強調，她的認真與努力，應該是局長、整個觀光局的員工都看在眼裡。

潘恒旭說明，根據地方自治法，總質詢時只有市長跟局處首長需要列席，其他科長、科員，那些是在業務質詢的時候才要到，所以主秘不需要去，明天也不會列席。

對於高美蘭被說是閨密，潘恒旭直言通常這樣的用語，基本上是一種性別歧視，任何一個專業經理人、或任何一個在這位置的人，一定有其專業，都不願意被用閨蜜形容，他覺得其實不太尊重女性，相信每一個女性從業人員，都不願意被用閨蜜形容。

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