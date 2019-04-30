酬庸？吳音寧、程建騰比一比 他諷：國民黨態度大轉彎

2019-04-30 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜力挺程建騰出任高雄港區土地開發公司的董事兼任總經理，卻因為是夫人李佳芬的前司機兼秘書，引發外界質疑「夫人干政」，家臣變高官。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今（30日）發文，附上一張程建騰和前北農總經理吳音寧的比較圖表，稱：「當初罵吳音寧高薪實習生的國民黨人，你們怎麼都轉彎了？快點出來罵韓國瑜酬庸啊！」

圖表顯示，背景方面，吳音寧是農運出生，程建騰是韓國瑜開的「維多利亞學校總務組」員工；上任後，吳穩定菜價、程「才要去讀營建碩專班」；評語方面，吳被諷作「高薪實習生」、程則被韓國瑜讚「他雖沒專業，但擋得住誘惑」。

針對先前吳音寧出任北農總經理一事，被人指責「酬庸」，讓「打馬悍將粉絲團」表示，當初國民黨人痛罵吳音寧，如今態度卻都轉彎了，「快點出來罵韓國瑜酬庸啊」。

此文一出，底下也有網友表示，吳音寧著有台灣農業書籍，明白農業的環境與困境，然而，程建騰只是普通的司機兼秘書，關於新職務，其學歷並沒有任何突出的專業或是相關領域出身，「高雄港區土地開發公司總經理事一個非常需要專業能力的欄位，程先生明顯沒有，且又是一個跟高雄沒有關係的門外漢，這樣一個根本不了解高雄也沒專業的家臣變董事總經理，除了酬庸還會是什麼呢？」

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