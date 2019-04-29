李佳芬配戴百萬元祖母綠？韓國瑜斥抹黑：那是空氣濾清器

2019-04-29 16:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今表示，這段時間各種抹黑已到誇張程度，還有人質疑妻子李佳芬，身上帶著價值幾百萬元的祖母綠？他嚴正澄清那是空氣濾清器，卻被說成祖母綠，因為抹黑太誇張，他不得不採取保護自己跟家人的措施。

韓國瑜說，最近這段時間的抹黑已到誇張程度，前天一個好朋友傳給他一張照片，上面寫著韓國瑜市長夫人身上珠光寶氣，帶著祖母綠，起碼幾百萬台幣？他大笑三聲，因為那是空氣濾清器，卻被說成祖母綠。

他想向這些抨擊、抹黑他的小朋友說明，去年選舉時，幾乎是一天被一黑或兩黑，但都沒提出告訴，因為堅持慈愛與包容，然而這次前立委蔡正元先生對他猛然這樣開一槍，卻完全沒有查證。

他感覺如果一直不停的愛與包容下去，任何事情不斷抹黑，好像不能一直愛與包容，遂不得不採取一些保護自己跟家人的措施，他必須採取法律動作，來保護自己名譽跟家人。

韓國瑜說，政治上紛紛擾擾陰謀論太多，每個動作後面的陰謀、詭計、策略，他腦袋實在跟不上，他形容自己是開朗、嘻哈、快樂個性，每個動作的後面，他實在沒法超越理解，寧願一切回歸樸實。

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