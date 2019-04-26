昔李佳芬秘書變高官 韓國瑜扯趙家寶神救援

2019-04-26 11:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜與老婆李佳芬家族的家臣變高官？高雄市議會民進黨今天召開記者會，批評李佳芬擔任議員時的秘書程建騰，被高市府推薦擔任高雄港土地開發公司總經理，又是政治酬庸。對此韓國瑜強調是因程能抵擋住壓力，他並批評民進黨兩套標準，「趙家寶是高雄市第一號家臣，民進黨都不講話？」

根據民進黨團提供的資料，程建騰畢業於環球科大企管系，曾任李佳芬擔任雲林縣議員時的服務處秘書、維多利亞雙語學校總務組、台北農產運銷公司營業處副課長與副組長等職，民進黨指程是韓國瑜及李佳芬家族的家臣。

市議員林智鴻指出，高市府都發局於今年2月19日，派任程建騰擔任高雄港區土地開發公司董事，並向交通部推薦由他擔任總經理，經交通部簽核送行政院，等待核准中。

市議員陳致中說，程建騰不具土地開發背景，這是韓國瑜繼高雄市輪船公司董事長黃文財、及高銀兩席董事後，另一個政治酬庸，「任用的都是自己人，讓家臣變高官。」

市議員邱俊憲批評「韓國瑜現在一邊忙著做總統大夢，一邊忙著安插家臣」，目前高港土開公司總經理沈妙姿，出身誠品協理等多家民營公司，具行銷企劃專長，上任後打造棧二庫、旋轉木馬等特色景點，相較程建騰，誰才是唯才是用？且外傳程是夫人派？市府究竟有多少夫人派？

市議員黃文益更爆料，李佳芬家族在雲林擁有土開砂石團隊，如今插足高港土開公司，「難道沒有利益迴避？沒有後宮干政嗎？」民進黨團要求高市府退回此推薦人事令。

對此，韓國瑜表示，他用人三原則是熱情、操守、專業，但土開公司牽扯到龐大利益，因此要多加一項：要能抗拒誘惑，要頂得住壓力。

韓國瑜說，任用程建騰與夫人干政一點關係也沒有，「我認識程建騰很多年，程是半工半讀、力爭上游的年輕人，讀大學到市場當捆工，這樣的成長生命軔力很強，可以抵擋住壓力，我看上的是這一點。」

韓國瑜表示，為什麼要講成是利益勾結？夫人干政？「我必須要幫高雄市民看好高雄港這塊土地，要嚴格盯緊，這裡面有太多利益。」

韓國瑜回批民進黨說，現在只要我用的人，幾乎沒有一個稱讚的，開口就修理，這是為反對而反對，「現在的沈總，她是誠品書店出來的，她跟土地開發什麼關係？民進黨為什麼不講？喔，因為政黨不同，所以用兩套不同標準。」

韓國瑜說，程建騰也讀了碩士班，高雄科技大學營建管理，「為什麼不給他一個機會？一個苦讀出身想要出人頭地的年輕人」。

韓國瑜並扯出剛落網的趙家寶，他說：「民進黨還說程建騰是家臣，趙家寶逃亡5年，你一句話都不講，趙家寶是高雄市第一號家臣，妳民進黨都不講話，永遠兩套標準，非常無聊」

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