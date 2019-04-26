韓國瑜挨轟氣噗噗 賴坤成爆酬庸「內幕」嗆：震怒個X小！

2019-04-26 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會民進黨今日召開記者會，痛批高雄市長韓國瑜妻子李佳芬擔任議員時的秘書程建騰，被高市府推薦擔任高雄港土地開發公司總經理，月領高薪，又是政治酬庸！韓國瑜對此拉出剛落網的趙嘉寶，怒轟民進黨「兩套標準」。對此，前台東市長賴坤成怒嗆韓國瑜「震怒個X小」，賴不但批評韓國瑜模糊焦點、更爆出此事更多「內幕」。

賴坤成今日在臉書發文，表示程建騰長期擔任李佳芬的司機兼秘書，2015年3月未經考試任用即佔北農四等一級的辦事員缺，不到一年又連升九級，破格高升為五等一級的蔬菜採購課代理課長，薪俸、主管加給、夜勤費、夜點及年終獎金、三節獎金，年薪有百萬以上。程能力般般，對蔬菜業務也不熟悉，未經考試進入北農又直升機般的陞遷，讓老北農員工忿忿不平，卻又怒不敢言，只因他是韓總夫人人馬！

對於韓國瑜拉出趙嘉寶「救援」，賴坤成認為，每個人都要為他的行為負責，趙嘉寶該抓，任用或監督的人當然也脱不了關係，「但趙嘉寶的被抓與你韓國瑜風馬牛不相干，一碼歸一碼，不要模糊焦點」。

賴坤成怒嗆，「最貪婪最會假仙的，就是韓國瑜你們這對了」。賴爆料稱韓國瑜自肥，自行編列所謂的「特別獎金」，基層理貨員、拍賣員只能領五千至一萬元，韓總卻自已爽領80萬，合計年領超過350萬，遠超過歷任總經理百萬以上，而在北農佔爽缺、領高薪還時常上班時間陪他老母打麻將的黃文財，也擔任高雄輪船公司董事長。

賴坤成諷刺，所以李佳芬會硬拗黃光芹150萬版費，也就不足為奇了！韓總口口聲聲說的「唯才是用」，只跟著禿子月亮走到高雄，一定可佔爽缺、領高薪、發大財啊！

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