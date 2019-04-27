家臣變高官？ 韓國瑜再打包票：「我用人、我負責」

2019-04-27 12:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的家臣程建騰變高官？韓國瑜今再替程建騰打包票、掛保證，並稱，程是鄉下孩子，沒有背景，面對龐大的土地開發利益，經得起誘惑，「我用人、我負責」。

韓說，他是合法任用人事，他用的人如果經不起誘惑、壓力、或是貪污，他一定會負責，且程建騰幾十年的養成教育，就他的觀察，程做過綑工、電工、包菜，半工半讀才把大學讀完，高雄港土地開發公司是高雄市民最珍貴的資產，一牽扯到土地，就會有各種複雜的利益，如果他用了一個總經理，專業性強，但個性太軟弱，出了事情他要負責，或是很熱情，但經不起誘惑，到時侯該怎麼辦？

因此他決定用程，當然會負起全部責任，如果程貪污、經不起誘惑，「為什麼不讓他用用看呢？」如果介紹自己不認識的人過來，也許一個專業性很強的人，但未來如果發生利益問題該怎麼辦，他認識程已多年，鄉下孩子韌性很強，沒有什麼好爭辯。

至於前台東市長賴坤成指控爆料韓國瑜自肥的部分，韓認為，賴的心態是可議的，北農用人都是合法任用，「想要抹黑韓國瑜的人，坐火車都拉不完」，每一天都有，不差他一個。

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