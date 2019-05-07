蘇揆赴馬祖送紅包 允諾加速建構新台馬輪

2019-05-07 13:12

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今日至馬祖南竿福澳碼頭視察「購建新台馬輪綜合規劃案」辦理情形，他提及，有先派了「神秘客」來馬祖了解，台馬之間真的很需要多一艘船，希望大家記取之前台馬之星的教訓，加強監督，「大家過去的經驗把它弄起來，所以這點我們全力支持，希望加快速度」。

蘇揆表示，今天到馬祖來大家對他很歡迎，以他的老經驗，「知道大家歡迎我，是對我有期待，等著我送紅包來，而且紅包要越大越好！」

蘇揆談及，他今天就是要來送紅包，深深感受到人民需要，他弟弟以前在外島當兵多年挖坑道，差一點被炸掉，這種痛苦他能夠體會，現在家裡還有一罐幾十年前弟弟當兵買的酒。

蘇揆指出，他為了瞭解這艘船是否有需要，先派了一個「神祕客」，女兒蘇巧慧先過來馬祖看看，在全連江縣最北的學校東引國小做專題演講，體驗坐船8小時過來，上船要等很久，海上更是顛簸，確實需要多一條船。

蘇揆強調，台馬輪船齡已經34年，日本當時賣給台灣已用22年，這艘船確實很不錯，但延役須不斷維護整修，需要上億元，建新船需要10幾億元，希望這次新船能記住上次「台馬之星」錯誤，一定要一次建好，「錢沒有問題，就是由政府來負擔，就是這樣來給紅包，希望要快一點！」

蘇揆表示，老百姓用的一定要建快一點，監造過程也必須要好一點，好船一定要好好監督，確實台馬之間須要多一艘船來運輸，行政院會全力支持。此外，島際之間的交通，中央也是大力支持，「7千萬元沒有問題」。

蘇揆也說，在空運方面，擴大內需是用前瞻預算全力支持，當年在那杯葛前瞻預算，說前瞻是在拚選舉，但其實是在拚地方建設，現在各縣市都來極力爭取，也拜託交通部趕快把北竿機場改好。

蘇揆談及，連江縣長及縣議長都很意外，他怎麼這麼快就來馬祖，這就是衝衝衝，自己不是有空，還是天天加班，希望中央地方一條心。

蘇揆表示，馬祖現在民宿增加100多間，觀光客也會持續增加，天然資源不要去破壞，當年打仗沒建設，沒建設等於沒破壞，馬祖有珍貴的觀光資源，民生建設要先做好，以利迎接更多觀光客。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/