國民黨完全執政也未通過 蔡英文：自經區非國際趨勢

2019-05-07 12:54

〔記者林欣漢／新北報導〕總統蔡英文今天訪視貢寮區漁會，她被媒體問到自經區議題時表示，國民黨5年前完全執政時，也沒有把自經區提國會審議，蔡英文認為，提升自己本身在各方面的競爭力，才是正確的方向，自經區在國際貿易上已經開始被檢驗是不是公平的作法，換句話說並不是國際趨勢。

蔡英文說，自經區在5年前國民黨時代就提出過了，當時國民黨是執政黨且有國會多數，最後他們也沒有把自經區這個案子提國會審議，表示他們自己對自經區也有所保留，事實上在現代經濟治理上，著重的是提升自己本身在各方面的競爭力，而不是光靠關稅一項。

小英說，這幾年我們努力的方向，確實讓外資認為我們是一個具有競爭力的地方，所以外資一直進來投資，台商也回來，增加了很多投資，同時我們也有很多基礎建設在進行中，產業競爭力一直在提升，這才是一個正確的方向。

蔡英文說，自經區讓人感到憂慮的地方是，進口其他國家地方的半成品或商品，經過加工再出口，會造成商品的混淆，以致於在國際上我們品牌的信譽會受到影響，在美中貿易的衝突底下，如果說中國的貨品在這裡加工再出口，很容易會被視為是中國產品或是用台灣產品名義來迴避美國的關稅，這不是一個正常的作法。

蔡英文強調，我們還是以強化自己本身的競爭力，作為最重要的考量，而不是以這種所謂的關稅，自經區概念在國際貿易上已經開始被檢驗，是不是公平的作法，換句話說這並不是一個國際上的趨勢。

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