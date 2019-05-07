共諜案輕判不再！ 刑法外患罪章修正三讀通過

2019-05-07 11:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「刑法部分條文修正案」，將中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人等，納入現行外患罪規範當中，以避免共諜罪輕判事件再次發生；此外，針對未獲授權與包括中國在內的他國約定者，如危害國家安全，可處無期徒刑或7年以上徒刑。本次修法是自刑法制定以來，84年後首次修正。

提案人民進黨立委王定宇表示，藉由在刑法115條之1明訂中國、港澳、境外敵對勢力均適用外患罪章，是有效將共諜納入的方法，比用「敵人」定義更簡單、清楚，這是數十年來難得的一步，將共諜列人外患罪章，等同「敵國」；因此，原來審查會通過逐條增列「敵人」，另在第10條增列「敵人」定義，已不需要。

另，王定宇強調，現行「兩岸人民關係條例」規定，非經政府授權，不得與中國以任何形式協商簽署協議，罰則僅為20萬到200萬元，情節嚴重者，處5年以下有期徒刑、50萬元以下罰金，這樣的罰則被喻為是「紙老虎」，因此在刑法113條中，增加損害國家安全者，處無期徒刑或7年以上徒刑。

刑法外患罪三讀通過條文，第113條明定，「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。」

另增訂第115條之1，條文明定「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之」。

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