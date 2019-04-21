綠委提案將中共列「敵人」 立院最快週二協商

2019-04-21 08:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕由於憲法目前仍將中國定義為「大陸地區」而非外國，導致共諜案件無法以內亂罪或外患罪論處，民進黨立委王定宇前年為此提出「刑法」修正草案，希望將「敵人」增列為構成要件，全案卡關一年餘，日前終於排入朝野黨團協商，最快週二（23日）就可進入協商，若屆時協商未果也可望逕付表決。

據了解，王定宇提出的相關修正草案共可分為兩部分，其一是在「刑法」第10條中增列對於「敵人」的定義，明定敵人是指「與中華民國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」，且「對中華民國軍事威脅者亦同」，換言之，在不涉及憲法爭議的情況下，該條文已將中共政權也納入「敵人」之列。

其二則是配合第10條的修正，在同法其他10多個條文中也增列「敵人」二字，例如現行條文「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑」，目前無法適用於共諜案件，但在修正後就可適用。

王定宇受訪指出，「刑法」外患罪章的條文，在目前司法實務上形同具文，進而使國家安全產生嚴重漏洞，此問題牽涉到全台2300萬人的安全，在處理上更應該不分黨派、凝聚共識，因此他才提出草案並積極遊說，希望在避免國家定位爭議的情況下盡快處理。

王定宇強調，修法被在野黨擋下數次，如今終於走到最後一關，最快週二就會由立法院長蘇嘉全召集協商，若協商不成也會進入表決，誠摯希望在野黨立委一起支持修法，因為唯有先解決「刑法」的根本問題，未來去討論其他國安法規才有意義。

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