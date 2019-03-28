酒駕害死刑期降為7年起跳 一切都是因為這4個字...

2019-03-28 22:02

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部為了嚴懲酒駕，上月提出《刑法》185-3條修正案，新增酒駕再犯致人於死，可處10年以上、無期徒刑或死刑，但行政院今日公布的條文，則改為「7年以上或無期徒刑」，除降低樓地板刑期，也刪除死刑規定，會有如此大的轉折，是因為與會委員認為修法必須符合「比例原則」。

法務部認為酒駕再犯致死，有不確定故意殺人故意，因此拉高刑責，比照刑法271條殺人罪，但案子到了行政院，與會委員認為酒駕致死與故意殺人的惡意，還是有程度上的差別，若一視同仁恐違反比例原則，且若加入死刑，恐有違聯合國兩人權公約精神。

經過討論，委員認為刑度比照185條的「7年以上或無期徒刑」較合適，至於死刑則予以刪除。

政院版本另新增185-3條第4項「犯罪行為人犯本條之罪，對於致人於死之事實有第13條之情形者，依刑法第22章殺人罪各條之規定處斷；對於致重傷之事實有第13條之情形者，依刑法第23章傷害罪各條之規定處斷」，簡言之，就是如果酒駕「故意」致人於死或致重傷，可以殺人罪或重傷害罪論處。

但本項被不少司法官評為「莫名其妙」，因為只要酒駕者有不確定故意殺人的犯意，本來就可依殺人罪論罪，北檢日前已以殺人罪起訴一名酒駕撞死女騎士的郭姓被告，現行法規並無不足之處，政院版本形同畫蛇添足，不少立委看到後也面面相覷。

據悉，由於行政院長蘇貞昌日前宣示酒駕致死等同故意殺人，未料修法實務上卻遇到阻礙，經過妥協終出現這個令法界瞠目結舌的折衷版本，且到昨天晚上還在調整文字，一度無法確定。

為了趕在本會期通過立法，行政院一方面按照正常程序，把修正案丟給司法院會銜，另一方面則透過立委以「修正動議」提交朝野協商，讓政院版本與其他29個立委所提出的酒駕草案併案審查。

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