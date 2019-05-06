台中國際機場空有其名？ 林佳龍團隊批盧秀燕狀況外！

2019-05-06 23:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際機場再升級？市長盧秀燕今（6）日受訪直批，台中國際機場空有其名，實際上只是地方機場，呼攏台中人。林佳龍市府團隊則怒批「盧市長狀況外」，因為國發會已審查通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，盧市府卻要求暫緩排會審議。

前新北市長朱立倫日前參訪南投，與當地遊艇、旅宿業者座談時，認為台中國際機場應升級，擴充航線、航班，才有助遊客進到中部旅遊。

盧秀燕今受訪指出，台中市已躍升為全國第二大城市，地理位置也是全國最適中的，相較台中的發展，台中機場還不合格，像是大人穿了一件小衣服，要發展經濟與觀光，盼中央加強建設，讓國際機場能夠符合中部觀光與經濟發展的需求，形成良性循環。

盧秀燕表示，以台中機場的建設、班次、起降規定、人力物力等來看，現在根本是空有其名，不能夠唬台中人，只是換個國際機場的名字而已，與桃園國際機場相比就知道了，希望中央給具體的建設，而不只是冠名國際而已，實際上卻只是地方機場。

對此，林佳龍市府團隊反駁說，國發會在林市長任內已審查通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，規劃投入240億元，第一階段擴建第三航廈，興建停機坪及滑行道，預計年旅運量可達4、500萬人次；第二階段年旅運1000萬人次，預計2035年達成。

林市府團隊也說，林佳龍市長任內對台中國際機場的努力，包括定位國際機場、通過2035年整體發展計劃、增建滑行道和戶外提機棚、提出清泉崗門戶計劃、協調縮短宵禁時間、增加國際航線和航班、規劃機場捷運等。增設的7個過夜機坪，已在3月正式啟用。

反觀盧市府的都發局，卻在今年3月函請內政部營建署，暫緩審議林市府的機場門戶計劃和相關規劃。林市府團隊除批評「盧市長狀況外」，也呼籲盧市府不要光喊口號，要以更宏觀方式擘畫整體機場園區願景藍圖，若因此停滯台中發展，最大的損失還是台中市民。

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