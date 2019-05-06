諷郭台銘 卓榮泰：台灣不能給你做代工

2019-05-06 17:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕表態投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘日前訪美受訪說「從神明來看，我們100%同意，台灣是中國不可切割的一部分......現在中華民族底下有兩個」，引發爭議。民進黨主席卓榮泰今於臉書發文諷刺，「有這樣的老闆誰都受不了！台灣不能給你做代工！」

郭台銘本月1日到白宮面見美國總統川普，隔天從華盛頓飛往威斯康辛州時在專機上，全程捧著媽祖神像時說，「我呼籲北京的領導人，我這樣講就是說，我們從神明來看，我們100%同意，台灣是中國不可切割的一部分，就是說，但他是中華民族，我們一定要這樣講，因為現在有兩個中華民族底下有兩個。」

卓榮泰發文表示，有這樣的老闆誰都受不了！台灣不能給你做代工！有個大老闆說：「台灣是中國不可分割的一部份等等等⋯⋯⋯⋯（噼哩啪啦不知所云）」為什麼整天頭戴「中華民國」旗帽，嘴裡卻只敢講「中華民族」？

卓榮泰說，要參選總統的大老闆請注意，台灣就是台灣！台灣主權不能被你輕蔑，台灣不必與誰分割不分割！「台灣不是可以給你拿去做代工的！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/