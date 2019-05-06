駁斥被白宮打臉 郭台銘強調以黨內總統候選人身分拜訪

2019-05-06 16:08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今（6）日舉行返台記者會，他強調自己是以「國民黨內初選的總統候選人身分」進白宮，這樣的舉動在美台斷交、台灣關係法40年特別有意義。

郭台銘在訪問白宮後，在臉書秀出川普贈送的簽名紀念品和簽名筆，還說川普告訴他總統工作不好做，但川普未如既往發推特昭告天下，白宮聲明也說是朋友間見面，郭台銘強調：美國本來就不會也不應該介入台灣的大選，支持特定候選人，我跟他的私交，不是為了選舉，而是希望不管在選前或選後都能建立一座友誼的橋樑，有直接溝通的管道。所以我特別跟川普說，我是來當Peace maker的，這個Peace是美中台，不是只有台灣跟中國大陸，還包括美國。

韓國瑜說他是台灣第1人，郭說不敢當，但只要能為國家開拓經濟、外交及未來，他都會去做，郭台銘是開拓者，這次的訪美行，背後其實還有太多不為人所知的艱辛和阻礙，但是我突破了。

郭台銘說，政壇如商場，你一有成就，就會有人眼紅，有人想出拐子，但他無所畏懼，他這輩子都在走逆境，沒有逆境，他還會不習慣！

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