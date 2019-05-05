出席阿扁新書發表會 柯文哲：不會加分，該做就做

2019-05-05 12:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午將出席前總統陳水扁新書發表會，將和阿扁同台。柯文哲上午受訪疑似一度鬆口「心裡話」，引用中共評價前主席毛澤東的說法「三七開」，給阿扁歷史評價，不過當媒體進一步追問認功在哪？過在哪？柯則又推稱「這哪是我一個人可以決定的」，他意思是不管三七開、六四開，總是可以做一個評價。

柯文哲今早出席教育局電競活動後接受媒體聯訪，他坦言他不認為跟扁同台會加分，但該做就做，當時他指示文獻館籌備口述歷史紀錄，因阿扁剛出獄，擔心神經繼續變壞下去，所以要保存歷史。

他直言，2016年應該要處理，當時不處理，現在2019又到選舉前了，「我就不相信小英總統有那麼......如果她2016沒有辦法處理，她現在哪有辦法處理。」

柯還說，連對岸中國這樣的威權國家都可以處理前主席毛澤東，給他一個公平的歷史評價，不管是「三七開」（7分功3分過）、「四六開」（6分功4分過），把這件事情結束掉，錢該交代的交代、法律該交代的也要交代。

對於該書只寫到2008年卸任總統為止，對官司和保外就醫的爭議隻字未提，柯文哲沒有正面回應，僅說自己昨晚才把書拿出來看，還看不完。

對於高雄市長韓國瑜表態不支持特赦陳水扁，外界關注柯文哲態度。柯對此回應，這個社會不是只有是非對錯，特赦也不是無條件特赦，很多事情要交代，有人說就走法律程序，但政治事件沒辦法純粹用法律解決，要用政治解決。

「讓陳水扁保外就醫，每天到處趴趴走，這樣也是怪」，柯表示以他的個性不喜歡這樣，應該把這事件做結束掉，如果2016年蔡英文就把這件事結束，阿扁的行為就跟政府無關，現在阿扁保外就醫，每天發「新勇哥物語」臉書，國家法治到底要怎麼處理。

柯強調自己的人生哲學是「你不解決問題，問題會解決你」，所以要勇敢解決問題，他認為政治問題沒有辦法用法律解決，應該要政治解決，有些事件做了會對個人扣分，但對台灣傷害是最少，總不能每次想到說這樣對自己有沒有好處，他覺得「這件事情不是一個很好的示範」。

聯訪結束前媒體追問柯個人對阿扁的歷史評價，柯文哲僅悠悠吐出「三七開」。事後面對媒體詢問言下之意，柯卻又改口說這哪是他一個人可以決定，他的意思是不管三七開、六四開，總是可以做一個評價。

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