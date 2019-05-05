中監核准了 扁今出席新書發表會

2019-05-05

〔記者許國楨、蔡亞樺／綜合報導〕前總統陳水扁新書「堅持─陳水扁口述歷史回憶錄」，將在今日舉辦發表會，陳水扁日前向台中監獄申請參加，中監昨天同意扁出席活動。台北市長柯文哲也將出席新書發表會，兩人可望同台。

陳水扁在回憶錄中提到，二○一四年九合一大選在對手是連勝文、總統是馬英九的條件下，才有所謂「柯Ｐ旋風」，未來不太可能再出現。

「堅持─陳水扁口述歷史回憶錄」是柯文哲於二○一五年指示台北市文獻館記錄陳水扁口述歷史，委託中研院近代史研究所副研究員陳儀深主持計畫，赴高雄訪問陳水扁後完成的近廿萬字回憶錄，也是陳水扁第一本口述歷史回憶錄體例的專書。

回憶錄分十章，講述陳水扁早年於台南求學、踏入政治之路到執政，直到二○○八年卸任總統等心路歷程。陳水扁也指出，「柯Ｐ旋風」應只適用在二○一四年九合一大選，對手是連勝文、總統是馬英九的條件下，未來這些條件可能就沒有了。柯文哲昨受訪時對此回應說，「未來的事不可預測，我們就努力去做」。

陳水扁日前除向中監申請出席今天在台北市文獻館舉辦的新書發表會，也希望參加凱達格蘭基金會五月九日在台北市舉行的募款餐會，但中監昨僅同意扁出席新書發表會，募款餐會將另案審核。

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