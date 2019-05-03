阿扁新書發表會週日登場 另類「柯扁會」

2019-05-03 17:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁第一本口述歷史回憶錄將在5月5日舉行新書發表會，台中監獄昨天說，有收到陳水扁醫療團隊提出的出席申請，仍在審理中。不過，台北市文化局今天廣發採訪通知指出，當天不但阿扁會現身，台北市長柯文哲也會出席座談會，另類「柯扁會」引發關注。

文化局新聞稿中指出，回憶錄內容敘述陳水扁先生早年於台南求學、北上深造、律師執業以至踏上從政之路的心路歷程，直到2008年卸任總統為止，共分為10章。

柯文哲日前受訪被問到是否將出席活動，他坦言有交代文化局要按表操課，了解陳水扁出席是否違反保外就醫原則，一切按照規定。至於他自己是否出席，柯P說，「沒有理由不去，把它當作歷史的一部分」。

台北市政府副發言人柯昱安說，陳前總統當過一任台北市長，對柯文哲市長來說，「過去的一切都是歷史」，因此安排台北市立文獻館協助出版口述歷史，未來不管是馬英九、郝龍斌前市長，皆會有相同安排。出席新書發表會代表柯文哲市長對於口述歷史的敬重，並無其他政治意涵。

據了解，陳水扁除了將在5日出席口述歷史回憶錄新書發表會，9日也將出席凱達格蘭基金會感恩餐會，日前已向中監申請。中監昨天說，目前包括上述兩項活動及第18次保外就醫延長案，均一併在審查中。

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