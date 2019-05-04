蔡總統：無論中國文攻武嚇 會守護台灣主權、自由民主

2019-05-04 16:55

［記者謝武雄／桃園報導］美國發布最新中國軍力報告，直指中國對台策略，除有限度動武外，也會透過全盤規劃，逼迫台灣接受統一或展開對話；對此總統蔡英文今天在桃園參加活動時表示，中國軍事活動頻繁造成區域不安，相反的，台灣是區域和平穩定貢獻者，無論中國文攻武嚇，會堅守護台灣主權、自由民主。

蔡總統今天下午參加桃園市模範母親表揚活動，她於會前受訪時表示，這幾年大家都看到中國企圖心是愈來愈強，中國的軍事活動也愈來愈頻繁，造成區域有些不安，但是台灣都秉持著作為區域的一份子，有義務與責任來促進區域的和平與穩定，她相信這2、3年台灣深獲國際社會肯定，台灣對於區域的和平穩定是一個貢獻者。

蔡總統說，反倒是中國愈來愈強的企圖心跟愈來愈頻繁的軍事活動，讓區域的國家都感到非常不安，不過她在這裡要跟國人說，國軍一定會做萬全的準備，有信心會確保台灣人民安全，同時她也要在此重申，不論中國的文攻武嚇是如何，大家都一定堅持守護台灣的主權，一定守護台灣的自由民主。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/