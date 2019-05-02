直批郭台銘 蔡英文：台灣要走出低毛利的代工模式

2019-05-02 20:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在臉書貼出長文表示，顧主權，拚外交，我們得到支持不冒進、遇到壓力不妥協。過去3年，她當總統，國際社會都認為，台灣是區域和平的貢獻者，從來都不是麻煩製造者。

鴻海集團董事長郭台銘在美國表示，他在與美國總統川普會談時曾觸及參選總統一事。他向川普表示，若能當選，他將做和平製造者，不做麻煩製造者，強化台美經濟關係。蔡英文臉書貼文也被認為是對郭台銘說法的回應。針對鴻海的科技代工產業，她還意有所指認為，台灣要走出低毛利的代工模式，才能因應美中貿易戰的局面。

蔡英文說，在當總統前，她也曾長期參與台灣對外的經貿談判工作。理性、冷靜、務實，是面對國際事務、處理經貿議題的原則。目前在美中貿易戰的局勢中，確立台灣的角色並做好多元布局，是總統的任務。

蔡英文也進一步說明，強調台灣要從「台商製造」走向「台灣製造」。她說，美中貿易戰，是台灣產業在全球供應鏈重新布局的契機。可以升級的技術和產品，將會從中國轉移到台灣生產。台灣若要從中找到機會，政府就必須加速引導產業群聚，帶動產業鏈活力。所以這3年來，政府作道了強化台灣實力、提高創新能量、加速內需投資、多元布局全球等4件事，讓台灣更有本錢迎接挑戰。

另外，蔡英文說，台商回流、外資也加碼投資。政府的布局已經展現成果，最好的證明就是，台灣多了「機械產業」和「物聯網」兩個兆元產業，台商回來了，外商也紛紛加碼投資台灣。同時也走出低毛利的代工模式，為年輕人創造有競爭力的未來。

蔡英文認為，在美中貿易戰的局勢中，台灣除了要跟上科技趨勢、多元布局全球市場，更必須走出低毛利的代工模式。怎麼走出去？要靠創新！下一個世代，是AIoT與雲端產業的世代。前一陣子，她拜訪了Google在台灣的辦公室，現場滿滿的Googler，幾乎都是台灣的年輕人。這些優秀的年輕人，加上政府和民間共同打造的創新環境，就是下一個世代台灣競爭力的來源。

蔡英文說，總統的責任，是顧好台灣的經濟體質，讓「台灣產業升級轉型成功」，而不能只是顧好幾間工廠，追求目前的毛利。讓年輕人有希望，必須要把台灣經濟體質調理好，提供有前景的工作選項，並利用政策工具，提升薪資水準，促使產業升級。這些都是為了讓台灣經濟長長久久的正確發展方向，我們要確保這個方向不倒退！

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