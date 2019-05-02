和川普換紀念品、拿林肯做廣告 郭台銘：組勝利者聯盟

2019-05-02 18:09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘到美國華盛頓，除了拜訪美國總統川普，還到華盛頓紀念碑和林肯紀念館打卡，他發臉書聲稱，在林肯像前領悟到，林肯當年是不把任何人當作敵人，秉持「無敵」的精神，並以絕佳的政治智慧與領導力，為美國奠定了強大的基礎，並重申，他參與總統大選民主，不為組「復仇者聯盟」打敗什麼黨，台灣人需要的是「勝利者聯盟」，放下政治惡鬥，要讓台灣人民迎向勝利與幸福。

以下為郭董臉書全文：

這次訪美，在白宮見到了老朋友川普總統，全程大約50分鐘，進白宮前，我先到了華盛頓紀念碑和林肯紀念館打卡。雖然不是第一次，但此次的心境不同，因為我已是中華民國總統初選的參選人。我站在林肯總統的雕像前，感觸良多。在他那個時代，美國的分裂國家法問題，比今日的台灣還嚴重，甚至都爆發內戰了，更難以奢言「民有、民治、民享」的理想。然而林肯總統卻秉持「無敵」的精神，不把任何人當作敵人，以絕佳的政治智慧與領導力，為美國的未來，奠定了強大的基礎。

前幾天的論壇上，有人說我們要組個「復仇者聯盟」，但是我不喜歡這個概念。民主政壇，不該是選舉勝利者的復仇，選舉不是要消滅別的政黨。於是我提出反駁：我們要復什麼「仇」？我們需要的是「勝利者聯盟」。

這正是我長期觀察台灣政治感到憂心的現況，無論哪個政黨，都以鬥垮另一個政黨為目標，而且越鬥越兇，隨著每次的政黨輪替而刷新鬥爭的下限，我認為這是不對的。大家都忘了，政治應該是以人民勝利、國家勝利為宗旨，絕不是以政黨勝利為最後目標。

所以，因為我是一個政治素人，沒有包袱，未來如果我當總統，我可以向全民保證用人唯才，要籌組橫跨各種政黨與色彩的「勝利者聯盟」，共同為台灣打拼！

我相信，只有這樣，才能終止長達30多年的政黨惡鬥，才能讓台灣政治人物真正開始做實事，也才能讓台灣人民迎向勝利與幸福！

P.s. 川普總統送我一個簽名紀念品，連筆都一起送我，並和我説總統是個tough 的工作。我也回贈他一頂中華民國國旗帽，我會用45年創業的經歷做好準備，為台灣人民努力，再創中華民國的經濟榮景。

#MakeOurNationsGreatAgain #TRA40

#和平安定經濟未來 #安定

郭台銘臉書貼文：

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