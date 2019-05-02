演講提媽媽給500元念軍校 韓國瑜：絕對沒和郭台銘比較

2019-05-02 12:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天演講時提及，念軍校時媽媽給了500元，被外界解讀為與鴻海董事長郭台銘10萬元創業基金比較，韓國瑜今澄清絕對沒有，這兩個概念完全不同。

鴻海集團董事長郭台銘提及創業故事，常說到當年郭媽媽標會湊給他10萬元，他靠這筆錢成立鴻海塑膠，一路打造出營收突破台幣6兆的鴻海帝國；高雄市長韓國瑜近日提及此事，自曝18歲那年媽媽只給他500元去讀軍校，開展後半段的人生，被外界解讀是跟郭台銘比較。

韓國瑜今表示，郭董是靠10萬塊創業基金，發展為今天台灣的事業，而他是去讀軍校，媽媽放了500元是怕他身上錢不夠，這概念完全不一樣，絕對沒有這情況（比較），這是兩個完全不同的概念。

韓國瑜坦言，本週北上時曾回家探望母親，但家裡大人從來不討論政治，這只會讓長輩心裡掛念更多，他與媽媽就是很簡單聚個餐聊聊天、閒話家常，讓媽媽知道兒子在外打拚，希望媽媽千萬不要感冒，注意健康。

他說舉這個例子，就是媽媽照顧兒子的關心，天下的母親都是一樣，母親節即將來臨，要祝福天下的母親佳節快樂，身體都健健康康平平安安。

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