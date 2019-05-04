中國陷內外交困處境 明居正：習將利用台灣鞏固地位

2019-05-04 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕台大政治系教授明居正今天在法國巴黎演講時表示，中國國家主席習近平目前正處於內外交困的窘境，為平息內部反習聲浪，習近平加強對台灣施壓，以鞏固其地位。

根據《中央社》報導，我國研究國際政治與兩岸關係的學者明居正應僑務委員會邀請，目前在歐洲的倫敦、羅馬、巴黎與柏林等城市巡迴演講，主題是「當前兩岸關係之展望與挑戰」。明居正今天演說時提到，影響兩岸關係的因素不只侷限於兩岸之間，更要針對中國共產黨內部加以分析。

明居正進一步指出，中國經濟持續走弱，現面臨如成長率下降、外資撤離、產能過剩等諸多問題，且中央與地方財政存在破產危機，對外又有與美貿易戰要打，狀況相當紊亂；至於內政部分，習近平掌權後大力推動的反貪腐運動，雖讓他成功整肅異己，卻也造成反習力量浮現等反效果，綜合考量奪權與派系問題，習目前已面臨內困外窘的處境。

明居正分析，面對此不利狀況，習近平欲利用台灣來鞏固自己在國內、黨內的地位，他將透過奪走台灣邦交國、妨礙台灣參與國際組織等手段，同時輔以「惠台31項措施」等作法，再伴隨武力威脅逼台灣談判。

明居正總結指出，中國當局收買台灣傳媒，企圖在台灣製造混亂，同時刻意挑撥，惡化藍綠分歧，讓台灣陷入持續性內耗，就沒有餘力對付中國，他最終預告，中國對台灣的統戰、滲透與施壓力道，未來將會越來越大。

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