「已無時間可浪費」 美媒：川普須幫助台灣對抗中國

2019-04-05 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《華盛頓自由燈塔》刊出1篇評論，題為「川普是時候向台灣保證、阻止中國（Time for Trump to Assure Taiwan, Deter China）」，內容提到中國不會放棄統一，台海緊張局勢正在加劇，戰爭並非如此遙遠，「已經沒有時間可浪費」。

評論提到，中國3月31日派出2架殲11戰機飛越台海中線，挑釁似乎是故意的，是中國對台灣增加壓力的最新跡象，中國近年來試圖透過各種誘導手段，在經濟和外教層面打壓台灣，迫使台灣脫離世界衛生組織（WHO）等國際組織，甚至利用解放軍做出恐嚇。

評論寫道，中國情報局今年1月發布的消息表明，北京希望「迫使台灣與中國統一，並阻止台灣宣布獨立的任何契機」，同時將此事作為「中國軍事現代化的主要推動力」，中國正在嘗試使用新型挑釁方式，來測試台灣、台獨的底線究竟在哪裡。

北京不會放棄統一 美方不能再維持現狀

評論稱，台海局勢也是對川普總統的考驗，美國幾十年來一直奉行的政策是「阻止中國攻擊台灣，同時向北京保證不會接受台灣獨立」，也就是所謂的「維持現狀」，目前中國對台軍事態勢愈發激進，中國領導人任何一秒都不會放棄統一，當局也認為美方會因為台灣屈服而袖手旁觀。

評論點明，美方在台灣海峽施行的自由航行是「必要的，但遠遠不夠」，川普應採取額外措施，以確保美國對台灣民主的承諾，最明顯的做法是加快台灣購買F-16V戰機的要求，台灣總統蔡英文上週在夏威夷的演說已明確表示台灣有這項需求，川普政府應不顧北京反對，批准這項軍購案。

評論表示，台灣的軍事能力遠不如中國，尤其是在空戰方面，川普應該命令美國政府，同時協調其他亞洲盟友展開合作，為台灣提供盟國以對抗來自中國的欺凌，雖然美國不想挑起台、中之間的戰事，但華盛頓官方必須給予中國回擊，並建立更強大的威懾態勢，現在已經沒有時間浪費，美國必須願意捍衛台灣，川普需要正視這個問題。

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