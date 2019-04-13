助台躍上國際？ 網友控他上節目「把台灣跟中國劃上等號」

2019-04-13 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕從台灣紅回家鄉的義大利籍主持人韋佳德，日前接受義大利當地節目專訪後，在臉書發文說，「帶台灣走上國際舞台是我的榮幸。」引來大批粉絲留言感謝。現在卻有網友發現韋佳德在節目中自稱做的是「中國節目」，認為他根本是「把台灣跟中國劃上等號」。

網友於臉書上發文指出，韋佳德在7分多鐘的專訪中，只提到兩次「人住在台灣」，其餘談話則是讚揚中國人對其他文化多開放多包容。網友指出該節目名稱叫Italiasì（中譯：是，義大利）主持人開玩笑說：「你主持的節目跟這差不多嗎？難不成叫Cinasì（是，中國）？」韋佳德回答：「對呀，算是吧，Cinasì（是，中國）。」

該網友批評韋佳德「言談中順順的把台灣跟中國劃上等號，台灣就是中國。」該網友說，從沒提到我們的總統也就算了，卻一直不停在說習近平，甚至還大肆讚揚彭麗媛多美多有品味。

網友指出，台灣媒體對該次專訪以「帶台灣走上國際舞台」為標題，令許多聽不懂義文的網友，卻因為「信任」而大肆對他表達感謝，感動著他回到義大利介紹台灣給別人認識，以為他多愛台灣。

對此，韋佳德回應，該節目的企畫內容是希望義大利人能夠停止對華人的偏見。至於會提到彭麗媛女士也是意料之外，他強調，「我特別說，我不碰政治議題，我從來不專訪政治人物。」

韋佳德說，「待過義大利的人都知道，大中華地區在義大利語中沒有再更特定的說法，大家都說Cina（中國）來解讀任合跟華人有關的事。在一個現場直播，馬上要問我時事八卦的節目，我瞬間就是附和。」他也強調，經過這週的風暴，懂得謹言慎行的重要，「我要小心說話與貼文，不能過度膨脹與張揚。」

不過仍有網友於留言處表示，「很多人生氣的點是在於：您在節目中的談論並沒有把台灣帶上國際舞台，而台灣的無腦新聞說您把台灣帶上國際舞台。到此，問題也都不在於您。錯在於台灣的新聞沒有查證就亂報導，您可以選擇澄清或是不理會這些錯誤的報導，不過您非但沒有澄清，還把錯誤的報導引用到自己的粉絲網頁，讓支持您的粉絲，都以為您真的把台灣帶上了國際舞台，而且您還接受了這些真心感謝您的心意，這真的讓人很傷心。」

也有人認為韋佳德刪掉之前的影片，並於第一時間就刪留言、封鎖人，「顯然不是很好的公關危機處理方式，做賊心虛的人都愛用這招。」、「如果真的是這樣應該留著大家的意見，反駁才有道理。」等。

網友臉書全文

韋佳德臉書全文

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