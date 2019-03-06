習近平想建「世界一流軍隊」 日媒：主要推力是台灣

2019-03-06 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會昨（5）日舉行，宣布擴大國防預算至人民幣1兆1898.76億元（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5%，為台灣今年國防預算的16倍。日媒指出，中國領導人習近平的目標是要在本世紀中前建立「世界一流的軍隊」。此外，美國國防部國防情報局1月的報告書也指出，台灣問題就是「中國軍隊進行現代化的主要推力」。

據日媒《每日新聞》報導，與2000年相比，目前中國的國防預算已經膨脹了將近10倍，大約是美國的4分之1，也達到日本的4倍。據國務院總理李克強於全人大的活動報告，中國亟欲在軍事上進行技術革新，並提升實戰的訓練水準，此舉帶有對抗美國的意識，中國對於美國介入台灣與南海問題一向神經敏感。

美國國防部轄下主要對外軍事情報組織「美國國防情報局」（DIA）1月的報告書也指出，台灣問題正是中國軍隊進行現代化的主要推力。DIA也警告，中國軍方開始裝備「東風-26」中程彈道飛彈，以及隱形戰鬥機「殲-20」，美中俄三國也正在高超音速軍武上進行角力，然而中國的確可能在某些領域獨步全世界。

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