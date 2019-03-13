直播批習近平「稱帝」 中生李家寶：已做好最壞打算

2019-03-13 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕嘉南藥理大學的中國籍學生李家寶，日前在清華大學開推特直播，批評中共總書記習近平修憲稱帝。他今（13）日表示，校方有暗示他盡快返回中國，為此，他已做好最壞打算，只要回到中國一定會被冠上如「煽動顛覆國家政權」等罪名，從此「人間蒸發」。

21歲李家寶是中國山東現代學院的學生，目前是嘉南藥理大學的短期學生。3月11日中國修憲取消國家主席任期限制的一週年當天，李家寶透過手機在推特直播發表「我反對」談話，表示習近平修憲「稱帝」後，中國「比辛亥革命前」更黑暗，雖然他仍在中共政權強力維穩的恐懼中，但已做好「站出來」的準備，「中共大限已至」，期待擁有「公開表達而不被消失」的權利，實踐民主與自由，像台灣一樣。

《中央社》報導，李家寶今日受訪表示，他實在不能忍受習近平的專制、迫害人權，因此選在3月11日發表談話。他說，如今要求中共啟動憲政改革、民主化已是不可能的事，因此希望透過行動，將自由民主的精神送進中國，引導同齡人勇敢站出來，說出對專制政權的反對。「縱使力量小，但依然能看到彼此存在，讓大家看見漫天繁星」。

李家寶提到，他12、13歲開始關注公共議題，「翻牆」後才知道文化大革命、八九民運（六四事件）等事件，「當時覺得很驚訝，原來我們所處的社會，跟中共宣傳的完全不同」。他對中共的不滿，在習近平上台後逐漸升溫，尤其反感學校一天到晚召集學生「學習習近平重要講話精神」，去年中共修憲更讓他決心挺身推翻這套體制。

李家寶曾在大一短暫來台研修學分，「來到台灣後，才讓我深刻感受到，兩岸在制度上完全是兩個不同的國家」，「儘管有人會說，台灣自由過頭，但即便如此，也好過中國一言堂的政治模式」。

李家寶說，家人並不知道他的言行，至今也不敢與家人聯絡，以免家人受到當局騷擾。但在直播後，台灣校方已經約談他，並暗示他盡速回中國大陸；中國校方也透過同學不斷聯繫他，要求他盡速回去。他說，已做好最壞打算，回到中國可能從此人間蒸發。

因此，李家寶希望台灣政府能提供他專案長期居留，也呼籲台灣盡速推動難民法立法，勇敢接受中國大陸的政治難民，「不論是為了台灣的現在或未來，為了自由、博愛的普世價值，都應該這麼做」。

嘉南藥理大學今日表示，李生是第2次到嘉藥修習，表現正常，平時未曾發表過激政治言論，但校方尊重李家寶的言論自由。

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