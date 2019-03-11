獨家》批習近平「稱帝」 中國學生在台灣直播：我反對

2019-03-11 20:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕1名主動勇敢披露身分的李姓中國學生在台灣高喊「我反對」中國國家主席習近平，他以手機直播演講，批評中國共產主義，認為現況「比辛亥革命前」更黑暗，讓千千萬萬公民無尊嚴、無自由，為了生存只能向中共政權乞討，反對習獨尊，緬懷天安門等先烈，盼中國總有一天自由民主，如台灣一樣。

中國去年3月11日修憲，取消國家主席任期限制，習近平成為「終身主席」，如今1年過去，在網路推特（twitter）平台上，有個「北京高校反習聯合會」帳號，出現1名中國李姓學生透過手機直播「反習」，自稱身處清華大學，隨後網友透過背景得知，該生應該不是北京的清華大學，而是在台灣新竹的清華大學。

李生最初因擔心家人遭受迫害，以蒙面不露臉方式發表直播，但該帳號隨後又登出李生的露臉影片、中國身分證件等，具名負責、公開反對習近平。

李生演講中，以「我反對」為標題，稱習近平2012年清除政治對手薄熙來後，原本期待其成「聖君」，不料後來幻滅，習去年修憲「稱帝」，讓中國現代政治淪中國千年王朝帝制的另一延續。

李生表示，宛如作家筆下荒謬又荒誕的世界，中國毒奶粉、假疫苗，甚至發生上百萬「低端人口」因一句行政命令，就必須失業、被迫回家「自力更生、自主創業」，直言如今是中國史上無異比辛亥革命前更黑暗，但在中共政權強力維穩的恐懼中，自己仍做好站出來的準備。

李生更闡述，如百萬遭打壓迫害的法輪功學員，以及被刑訊汙名化的709名律師，乃至天安門事件的受難學子先烈，「那遙遠的土地等待父母回家的孩子們一樣，只是他們的父母，從來沒能回來過。」

李生提到，辛亥革命後亞洲第一個民主共和國僅曇花一現，而1949年建立的「新中國」（中共）則仍專制獨裁，人民從未當家做主，也無反對之權，中國式民主僅是共產主義產物。而今世界190多國中，已有170國施行民主政治，自己即便倒下，相信仍有千千萬萬的我，為民主自由而挺身、勇敢、無畏。

李生批，中共大限已至，並說幾乎每個中國公民都過著為了生存向政權乞討的日子，自由是少數權貴也不曾擁有的奢侈品，中國公民沒有尊嚴、苟且偷生，未來希望生活在沒有一言堂的藍天下，期待擁有「公開表達而不被消失」的權利，實踐民主與自由，像台灣一樣。

李生最後說，反對中共政權、反習近平一尊，並說自己不後悔，「人不可以背叛你相信的東西 也正如我所一直堅信的一樣，縱使黑暗在接下來的20年內一如既往，我們也要讓彼此看見漫天繁星。」

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