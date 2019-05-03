立院協商「國家機密保護法」破局 下週二直接進院會表決

2019-05-03 17:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院原定下午3點半召集各黨團代表共同協商「國家機密保護法修正草案」等案，但因國民黨團拒絕出席會議，稍早立法院長蘇嘉全裁示今天不再進行實質協商，相關草案將於下週二早上直接進院會表決。

對於國民黨團拒絕出席，時代力量立委黃國昌仍堅持今天進行協商或直接表決，但民進黨團多位委員指出，若臨時要在今天進行表決，出席人數恐怕無法達法定人數，即使進行協商，也會因為國民黨團缺席而無法完成協商結論簽署，因此建議下週二再行處理。

黃國昌痛批，如此重要的法案協商，竟因國民黨團不出席而無法進行，「國民黨團害大家浪費勞力、時間、費用坐在這個地方」，對此他要嚴厲予以譴責，國民黨團也應該負起責任。

國民黨團稍早曾發出聲明，指「跟蹤騷擾防制法草案」攸關人民人身安全，蘇嘉全卻因警政署反對而不再進行協商，有刻意配合行政機關，自我矮化之嫌，加上上午蘇又逕行將協商時間從下午2點半延後至3點半，未尊重各黨團意見，因此國民黨團拒絕出席協商會議。

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