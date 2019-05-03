「吳周會」後周錫瑋建議：辦「荒島求生記」 讓參選人交心

2019-05-03 16:35

〔記者施曉光／台北報導〕為了溝通黨內提名遊戲規則，國民黨主席吳敦義今天下午與總統參選人周錫瑋舉行「吳周會」，會後周錫瑋召開記者會指出，未來中常會通過的初選辦法他完全尊重並遵守，未來所有黨內參選人應該聚在一起討論參選理念與政策想法，前總統馬英九今天中午與他通電話時也已答應他，「馬英九基金會」將再辦類似上月底的經濟論壇活動，邀請所有藍營總統參選人一起參加。

周錫瑋強調，透過大家一起討論兩岸、國際、外交、教育、環保等問題，未來國民黨完成提名後，所有參選人的政策就可以變成最後出線者的政策，大家以團隊分享方式所凝聚的共識，可以變成讓社會民眾所接受的政策。

周錫瑋說，目前幾位藍營總統參選人彼此之間好像有點熟識，卻又不太熟悉，大家沒有時間聚在一起交心，了解彼此想法與理念，他建議可以辦一場「荒島求生記」，大家到金門談兩岸和平，到綠島談核廢料與綠能，或在龜山島一起團結求生，如果另一位參選人、鴻海董事長郭台銘願意出借私人飛機，大家一起到天空上尋求共識也不錯。

他還強調，非常同意郭台銘說的「勝利者聯盟」，所有參選人應該以同心團結的心態與精神，彼此無敵，未來正式大選時就有打遍天下無敵手的精神，他個人願意扮演「桶箍」角色，把每個人團結起來。

有關遊戲規則問題，周錫瑋說，只要是經中常會通過，他都完全尊重，無論是採全民調，舉辦政見會或辯論會，只他都遵守，他還說，如果以後黨中央不辦辯論，若有媒體出面主辦，所有參選者都應該有能力與精神接受辯論的形式。

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