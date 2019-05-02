「吳郭會」5/11登場 國民黨提名辦法最快5/15出爐

2019-05-02 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著國民黨「吳韓會」與「吳王會」落幕，外界關心國民黨主席吳敦義與鴻海董事長郭台銘何時會面？最新消息指出「吳郭會」將於11日下午3點登場。

綜合媒體報導，國民黨文傳會宣布，吳敦義與表態參選總統的前台北縣長周錫瑋預定明（3）日下午3點於國民黨中央黨部會面。而與新北市前市長朱立倫的「吳朱會」則訂於4日上午11點。國民黨黨務人士今表示，考量目前正在美國的郭台銘大約於10日深夜搭機返台，吳敦義與郭台銘敲定「吳郭會」將在11日下午3點舉行。

根據「中央社」報導，特別提名辦法最快則在15日中常會就會出爐。黨務人士表示，目前規劃5月底前通過辦法和時程，經提名協調小組評估、徵詢參選人，6月中完成評估作業對外公布名單，之後召集參選人針對民調公司挑選、政見會場次、是否辦辯論會等進行討論，7月上旬一次性全民調，7月28日全代會上提名正式人選。

前立法院長王金平今日上午與吳敦義會談結束，王金平會後表示重申參選到底的決心。另外，上月30日「吳韓會」會後，韓國瑜表達願意接受被動納入黨內初選民調。

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