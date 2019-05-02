郭董多次辯解「國防靠和平」 學者譏越描越黑

2019-05-02 18:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於鴻海董事長郭台銘多次解釋「國防靠和平」，台師大政研所教授、陸委會諮委范世平表示，郭台銘說越多，他的「國防靠和平」就越描越黑。國防目的在讓敵人不敢侵犯，才能達到和平，所以應該是「和平靠國防」，國防是工具而和平是目的，郭的邏輯不通。

范世平指出，郭台銘4月15日講了「國防靠和平」，沒人聽得懂。因為國防如果靠和平，還要國防幹嘛？而靠一張「和平協議」就真能和平？歷史證明這根本是天真；何況從西藏與香港的例子來看，中共從不遵守協議。

范世平說，郭台銘舉不出那個國家在面臨強敵虎視眈眈時可以「國防靠和平」，27日他又說台灣不應該跟美國買武器，「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方」，但這根本是倒果為因，照這個道理警察不應配槍，否則將引發歹徒更猛烈的攻擊？

范世平表示，郭台銘28日再表示，「國防靠和平」遭到曲解，他的原意是以和平為基礎錢要花在刀口上，應該把省下來的錢用來發展AI人工智慧、5G、8K等科技實力。但什麼叫刀口上？台灣現在的對美軍購那一項不是花在刀口上？發展高科技與國防建設是相互矛盾嗎？以色列不是兩者兼顧與相輔相成嗎？

范世平指出，郭台銘說沒有家長願意把子女送上戰場，「中國人為什麼要打中國人？」台灣當然沒有家長願意把子女送上戰場，但是如果中共執意要消滅台灣，台灣難道只能坐以待斃？至於「中國人為什麼要打中國人」，麻煩郭台銘去向習近平說去。

范世平說，郭台銘28日又在臉書上說，「不應該再為買而買擴大軍購，陷入不屬於我們的軍備競賽」，「神仙打架，凡人遭殃」我們看戲就好，何必入戲？而事實上，台灣從來就沒有與中國進行軍備競賽，也沒那個能力。

范世平強調，中美現在軍事角力日益白熱化，美國已經將台灣納入「印太戰略」的一環以圍堵中國，這兩天美國軍艦又駛進台海，成為今年的第4次，試問如果郭台銘當上總統，會要求美國停止軍艦進入台海嗎？

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