館長開講》館長勸親中藝人 不要為錢出賣國家

2019-05-03 16:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕館長曾在臉書、直播中表示，已經因為發表反共言論損失千萬的工商合作機會，表示，自己為了台灣，可以不賺錢，館長接受專訪時解釋，錢是一定要賺的，自己沒有不幫他們做工商（商品置入），有錢他會賺，但重點是他還是會繼續罵。

館長評論，每次出問題，大牌藝人總說「我是中國人」，但是台灣能賺這些（中資工商）的人非常少，這些人為了錢出賣國家、台灣人變成中國人、甚至不知道是哪國人，但他想要的是尊嚴，如果賺了這些錢，等到哪天台灣變成香港，他不敢走到台灣街上，因為台灣人會瞧不起他。

館長說，很多人會覺得問題出在愛錢、還是要愛國？他相信很多人很愛國，但因為藍綠惡鬥，導致民眾會萌生「讓大陸管也一樣」的想法，他提醒，能夠賺到大陸錢的人，非常少數。

館長說，對於那些急著喊「我是中國人」的台灣名人，請他們看看戶頭裡已經有多少個億，請先想想台灣這些窮苦的老百姓。

館長說，以他的影響力，可以跟中國很好、賺很多錢，但他想要尊嚴，他餓不死，賺錢有其他方法能選擇，不一定要靠屈服才能賺錢。

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