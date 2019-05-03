「用屁眼看假韓粉」引爆話題 韓國瑜再嗆：別躲鍵盤後面

2019-05-03 10:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天對假韓粉火力全開，氣憤之餘還說以屁眼看待假韓粉，他今天表示實在是因為網黑已變本加厲、食髓知味，動輒以激烈、不入流文字攻擊人，所以才用比較重的字眼批判，他再嗆假韓粉們別躲在鍵盤後面，尤其一個男孩、應該光明磊落。

韓國瑜指出，這些惡劣攻擊已經跟新聞自由、個人言論表達完全差異，他曾再三道德呼籲、再三拜託，卻始終控制不下來，所以不得不懷疑，真正支持韓國瑜的好朋友一定了解愛與包容，不會用這麼激烈文字。

現在這一連串的這些惡劣網軍，就是一句話「假韓粉」，用支持韓國瑜的名義去攻擊不同意見，這怎麼可以，李艷秋、唐湘龍、黃光芹、羅智強，甚至趙少康都被攻擊，這種攻擊下去，根本就不在幫韓國瑜、在害韓國瑜，只是他變成假想敵中隊、偽裝起來。

韓國瑜表示，所以他用的字眼是非常的重，希望假韓粉不要躲在鍵盤後面，尤其一個男孩子應光明磊落、大大方方，怎麼躲在黑暗的角落？所以他用字遣詞比較嚴厲。

對於韓冰遭網路威脅，韓國瑜說身為父親當然不捨，也只能勸她，因為公眾人物的家庭時常被嚴厲檢驗，甚至會有過度的抨擊。

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