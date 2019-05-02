美太平洋空軍司令示警 解放軍殲20今年恐具實戰能力

2019-05-02 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍第五代戰鬥機「殲20」（J-20），即將量產服役，引發美國及鄰近國家關注，美國太平洋空軍司令布朗（Charles Brown）警告，「殲20」今年「很可能」（possibly）具備實戰能力。

據《彭博》報導，美國太平洋空軍司令布朗表示，中國解放軍首架殲20匿蹤戰機，以及可攜核武進行長程轟炸的新式轟炸機，很可能在今年具備實戰能力，增強區域軍事實力，布朗示警，這意味者中國軍力在西太平洋所「更具威脅、更具實力」（greater threat, greater capability）的象徵。

對此，布朗強調美方必須有所因應，包括增加部署新世代的F-35戰機、持續飛越像南海等戰略區域的上空等。

布朗認為，中國會步步進逼，試探底線，看看有沒有人跳出來，如果沒有反應，他們更得寸進尺；據美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）日前報告披露，共軍已部署超過2500架軍機，當中1700架是戰機、戰略轟炸機、戰術轟炸機與多用途戰術攻擊機，而「殲20」服役是其嘗試縮小與西方空軍實力差距的一環。

除了美方增加部署飛機，布朗也說，台灣政府向美國尋求新型F-16，若五角大廈正式提案，國會將有30天時間來決定是否通過，布朗強調，由於最近緊張局勢有所增加，這可能是台灣積極要求F-16的背後主因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/