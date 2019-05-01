又一作家表態！稱「討厭韓國瑜講話的態度」

2019-05-01 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後掀起話題，除了作家苦苓、黃光芹等人先後槓上韓國瑜，今（1）日又有一名作家表態，直言「雖然很多人都說高雄韓市長很會說話，可是我偏偏討厭那種講話的態度」。

作家米果今日在個人臉書PO文，她指出，雖然很多人都說高雄韓市長很會說話 ，「可是我偏偏討厭那種講話的態度 」，米果透露，以前在職場，「總有這種人，講得天花亂墜 ，很油，自以為幽默，老闆特別愛，結果都是一堆人在幫那個傢伙善後」。米果最後也質疑「這幾個月高雄有被中國觀光客塞滿了嗎」、「賺大錢了嗎」？

此話也引起不少網友回響，留言表示「這種人如果是同事就有夠累人了，何況是市長或總統」、「那種叫講幹話啊XD」、「最討厭這類型的人」、「我也討厭這種人，但偏偏他們就哄得不少人團團轉」、「真的，老闆都好愛這種人」、「然後在職場這種人常常升官加薪」、「講話油條跟口才好真的是兩回事」、「超討厭他 我是高雄人都覺得丟臉」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/