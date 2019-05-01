韓國瑜世新演說 提「現在只有500塊錢」被砲轟

2019-05-01 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜現正捲入4千萬疑雲，今（1）日前往台北市私立世新大學演講，和同學說，郭台銘小時後媽媽標會給他10萬元，自己小時候只有媽媽給的500元，到現在也還是只有500元；此番談話在網路上引發反彈。

韓國瑜演說時指出，「昨天我跟郭台銘董事長開會，大家都講這個喔郭台銘董事長啊這個，在馬英九（前）總統這個經濟發展會，他（郭）站起來講他媽媽給他10萬塊錢，我們在小時候有一種叫做標會，就標會標了10萬元，現在都去銀行借錢，或者去貸款，可是小的時後幾十年前，台灣社會為了錢不夠的時候時常在標會，他（郭）媽媽標給他10萬塊錢，他就開始創業，變成台灣首富。」

韓國瑜表示，「我在旁邊我都不好意思講，我18歲的時候我媽媽給我500塊錢，他媽媽給他10萬塊，然後500塊錢去讀軍校吧，就穿了1個社會上的服裝，從台北一路坐到高雄鳳山，到了軍校啊」，就用這500元開展後半段人生，「到今天40多年，還是只有500塊錢。」

不少網友看完這段發言後，不禁聯想到近期內韓所捲入的4千萬疑雲，相繼留言指出「當他嘴唇開始動的時候，就是在唬爛」、「我沒看過一個市長，講話頭會一直晃，搖頭晃腦」、「親戚的小孩表示，現場不少人都是抱著看笑話的心態過去，同學們ig的限時各種嘲諷XDD」、「韓騙子又在騙人、唬爛了」。

相關影音（37分處）

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