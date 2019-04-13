台大小孩愛罵韓國瑜！韓粉家長取暖文讓網驚喊：好像吸毒

2019-04-13 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名韓粉家長在臉書社團抱怨，表示自家小孩就讀台大，回家卻一直批評韓國瑜，想請問其他人是如何和小孩說政治的。對此，不少韓粉在下方留言批評台大以及其他大學的學生「沒有判斷力」，或都早已被洗腦。有粉專將該貼文截圖PO上網，表示這些韓粉「好像吸毒」，引起其他網友熱議。

粉專「肯腦濕的人生相談室」PO出一張截圖。圖中可見，一名韓粉在「韓國瑜後援會」發文表示「想請教各位朋友是怎麼和小孩說政治的，我的孩子雖就讀台大，但每次回家時經常一直說韓國瑜的不是，好擔心小孩會被『冥禁黨』的帶壞」。

對此，「韓國瑜後援會」粉專中的網友紛紛留言表示「斷絕經濟支援」、「台大的孩子幾乎很多都是書呆子，會說韓國瑜不好的人本身沒有判斷能力」、「除非小孩頭好（腦）很清楚，不然盡量不要唸台大」、「成大、台大都被滲入，學生都是被洗腦的，讓他看韓的論述影片試試看」、「白養了」。

粉專「肯腦濕的人生相談室」轉貼了包含上述言論的貼文截圖後，簡單註解表示「好像吸毒」，其他網友也紛紛留言表示「韓粉家長也能養出上台大的小孩，歹竹出好筍的勵志故事」、「不要笑，他們都會投票」、「我的學校一直被喜韓兒點名拒念，覺得好光榮」、「要韓國瑜不要孩子，這些老人真的是...」、「韓國瑜有論述影片？」、「好想喊救命」、「這是什麼平行時空？我們真的活在同一片土地嗎」。

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