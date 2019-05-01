輕軌路線惹怒高雄人！ 她痛批韓市長：硬要改花媽路線

2019-05-01 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕社民黨召集人范雲今（1）日轉貼了粉專製作的高雄輕軌最新路線圖，怒斥「天才般的設計跟目前有的兩條捷運都不交會」，她也痛批市長韓國瑜「硬是要改陳菊市長的規劃，政見一直跳票，沒政績只好改前任的規劃」！

粉專「高雄點 Kaohsiung.」今日製作了高雄輕軌最新路線圖，表示商業活動頻繁的大順路「幾乎確定掰掰了」，更揚言「運量大家等著看」！范雲則在稍後轉貼了該張路線圖，痛批「這是韓市長的捷運局規劃的新路線，天才般的設計跟目前有的兩條捷運都不交會」，更質問「那換乘的民眾只好自求多福？」

范雲痛批韓國瑜硬是要改陳菊市長的規劃，更嗆韓是「政見一直跳票沒政績，只好改前任的規劃」，且「越改越不方便」，最後更酸韓「去征服宇宙啦」！

對此，也有不少網友在粉專留言表示「蓋在沒商圈車流較少的地方廢話當然不會影響交通，但蓋好之後是他媽的給鬼搭嗎？」、「如果是這樣亂蓋 那乾脆不要蓋」、「坐等大順商圈整個滅亡 」、「大順路才是人口商業活動聚集的地方你不蓋，蓋在沒人潮的地方」、「大順路就繼續塞車吧」、「唉 好好一條路線就沒了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/