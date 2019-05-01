一夜大雨桃機又漏水！ 王浩宇揭「國民黨的爛攤子」

2019-05-01 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕首波梅雨鋒面昨（30日）夜報到，在各地降下大雨，桃園機場也再次傳出漏水災情。桃園市議員王浩宇表示，有很多國民黨支持者要自己和市長鄭文燦負責。對此，王浩宇表示，桃園機場問題，是國民黨留下的爛攤子，「擦完國民黨留下來的屁股，以後就不會再淹水了」。

王浩宇表示，關於桃園機場第二航廈漏水一事，很多國民黨支持者要鄭文燦負責、並要王浩宇管好桃園，讓他「又好氣又好笑」。王指出，桃園機場屬於交通部管轄，雖然位於桃園市境內，不但鄭文燦市長沒有職權，桃園市議員也監督不到，是立委的監督範圍。「但重點也不是立委是否監督，而是當初國民黨留下的爛攤子」。

王浩宇揭露，耗費221億的桃園機場第二航廈，是1991年到2000年國民黨執政時興建，因為二航廈施工品質極差，因此常常下大雨就漏水，但是此現象卻遲遲無法改善，最主要的原因，是桃園機場運量無法應付封閉維修。王浩宇指出，根據評估，桃園機場第二航廈的漏水問題，至少要封閉兩年整修才能完全改善。也因此，桃機公司已劃於第三航廈正用後進行為期兩年的封閉整修，更換內部水電管線。

王浩宇也諷刺「對了，如果你關心爛到不行的跑道，那是馬英九時代做的」。最後更嗆聲表示：「擦完國民黨留下來的屁股，以後就不會再淹水了」。

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