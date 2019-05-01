籲蔡賴自我節制護民主 游錫堃：經民主程序出線都支持

2019-05-01 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統蔡英文、前行政院長賴清德表態參與民進黨內總統初選，前行政院長游錫堃今表示，只要透過民主程序，不論誰出線，他都支持，呼籲參選人自我節制，才能呵護民進黨的核心價值「民主」。

綜合媒體報導，被問到英德之爭，游錫堃回應，現在他是平民老百姓，不參與黨、政務，他很珍惜台灣民主成果，歷史上儒家、華人文化圈幾乎從沒自動產生民主政治的，台灣好不容易成為華人世界民主典範，連美國副總統彭斯都稱讚。

游錫堃提到，全球都非常珍惜台灣民主成果，並認為台灣民主是華人世界民主燈塔、堡壘，大家應共同維護，且民進黨為華人文化圈首個民主政黨，那時他在策劃籌組時，眾人共識即認同民主為黨的核心價值。

游錫堃說，只要透過民主程序，不管誰出線他都支持，他也與蔡賴共勉，維護民進黨成為華人世界民主典範，得從參選人做起，只有其「更多約束、自我節制」，才能呵護民進黨核心價值；任何人的言行，「在台灣歷史會留下紀錄」，因此他以民主與各位共勉。

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