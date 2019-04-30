賴清德堅持「君子之爭」 盼高格調佛系選舉

2019-04-30 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德近日不僅開設IG，昨日也在臉書開設直播，與粉絲聊起登記參選以來的心得。賴表示，不怕自己被邊緣化，希望這是一場君子之爭。他並說起當年的台南市長選舉，國民黨府院黨大軍多次到台南市，他還是採取「五不原則」，最終贏得大勝利。

賴清德在直播中說，有媒體形容他是孤軍奮戰，也有人認為他是佛系選舉。賴則表示，佛者是說好話、讀好書、行好事、做好人，這和他的「五不原則」是相當符合的，沒有總部、沒有看板、沒有造勢活動、沒有宣傳車、沒有插旗子。當年他爭取台南市長連任就是如此，靠著君子之爭，獲得台南市民72.9%的得票率。

賴還表示，君子之爭為理念之爭，並非打群架，希望支持他的民眾可以贊同他的想法，不要有惡意的攻擊與謾罵，並呼籲大家千萬不要輕忽台灣人期望一場高格調選舉的決心。

直播尾聲，賴說自己是鄉下小孩，一直都真誠待人，當醫師真誠照顧病人；當立委真誠服務市民；當市長也是真誠推動台南市市政建設，現在他想真誠為台灣做事，相信國人會支持實事求是的賴清德。

1名網友今日將直播內容轉貼至「批踢踢實業坊」引起鄉民熱議「民進黨在台南放個西瓜也會得60%票當選好嗎」、「只會躲在台南虐菜」、「然後任期沒當完就離開台南了」、「順風順水選」、「不知死活，菜/菊/新已是沆瀣一氣」。

PPT原文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/