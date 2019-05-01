自己的國會都不團結！民團促朝野黨團共同挺台參與WHA

2019-05-01 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣聯合國協進會與世衛外交協會等民間團體今天召開記者會，呼籲蔡總統盡快召開國際記者會為台灣發聲，也呼籲台灣立法院朝野盡快通過共同決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

WHA倒數計時，台灣聯合國協進會與世衛外交協會等民間團體今天在立法院召開國際記者會，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、衛福部長陳時中、外交部國組司長陳龍錦、僑委會副委員長高建智、民進黨立委羅致政、黃秀芳、陳曼麗和時代力量林昶佐等人出席支持。

將率團前往日內瓦為台灣發聲的台灣聯合國協進會理事長蔡明憲說，美日歐等多國國會議員均支持台灣加入WHO，台灣人民也有高達76.6%支持，基於國內外民意支持，他呼籲蔡總統應儘速召開國際記者會，立法院朝野也該共同表達支持。

羅致政說明，過去幾年一直努力推動共同決議案，但民進黨團與國民黨團對參與身分、名稱有不同意見，最後就僅有黨團決議成形。羅致政坦言，當別的國家國會一個個通過決議支持，我們自己的立法院卻沒有，正當性和說服力不足，在維持原則的前提下，將繼續推動跨黨派的共同決議案。

林昶佐表示，台灣參與國際應用有尊嚴、不屈服的立場，而不是搖尾乞憐的方式加入。就像現在檯面上也有總統參選人看起來很會做生意，但林昶佐反問，有人做生意前先答應說「我的公司是你的嗎？這樣就什麼都沒有了」。林昶佐強調，台灣一步步努力，在WHA和各個重要國際組織領域，都有越來越多不同國家願意站出來為台灣說話，而不是靠「對我們有侵略心態的國家」，「這才是最踏實的」。

呂秀蓮說，台灣要加入聯合國、WHO是現代愚公移山。呂秀蓮說，南北韓經過15年努力雙雙加入聯合國，「韓國可以、台灣為何不可以？」呂秀蓮也直言批評，她不太諒解民進黨全面執政，在立法院竟沒有共同決議案，甚至民團至今還在期待蔡總統召開國際記者會；呂秀蓮說，蔡總統要競選連任，呼籲蔡展現智慧和勇氣，親自出面發聲。

游錫坤也支持民團訴求，並對台灣聯合國協進會十七年的努力表示敬佩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/