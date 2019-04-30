蔡英文：中國在東海頻繁活動 台日共同維持印太和平穩定

2019-04-30 12:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見日本前防衛副大臣長島昭久眾議員訪問團，感謝長島眾議員長年對台灣的友好與重視，並希望日方朋友可以給予我們最必要的協助，支持台灣參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的第二輪談判，繼續精進台日雙方的合作關係。

總統致詞時首先表示，長島眾議員長年關心台日的關係，常常來台灣訪問，這次應該是第十六次來台灣訪問，充分的表現出對台灣的友好以及重視。

總統指出，長島眾議員一向對台灣都非常的支持，目前也擔任「日華議員懇談會」的副會長。「日華懇」去年通過了決議，支持台灣參與國際組織，也抗議中國逼迫航空公司的改名、以及譴責中國奪取台灣的邦交國。她也要代表臺灣人民，致上最深的感謝。

總統接著說，「日華懇」通過挺台的決議文，也提到中國不應該用不當的手段造成區域的威脅。未來，我們也希望臺日雙方能夠在自由、民主及法治的共同價值之上，共同維護區域的穩定。

總統表示，台日雙方在經貿方面互動密切，雙方互訪的觀光客人數都非常多，台灣最近有很多優質的農漁產品，也受到日本市場的歡迎。在去年「台日經貿會議」中，也簽署非常多重要的合作協定，相信未來可以開啟更多元的經濟合作。

為了繼續精進台日雙方的合作關係，總統也懇切地希望日方朋友可以給予我們最必要的協助，支持台灣參加CPTPP第二輪的談判。在目前CPTPP的架構中，日本是最關鍵、也最具影響力的經濟體之一，所以日本政府的鼎力支持，對於台灣的參與，相信可以發揮非常大的作用，也格外的具有意義。

總統強調，台日雙方在印太戰略中，都有關鍵性的地位。目前中國在東海的活動有越來越頻繁的趨勢，她也希望台日能共同努力來維持印太地區的和平穩定。

總統提及，台灣作為國際社會積極參與、且負責任成員的態度是明確的，我們希望能夠更深入的參與許多重要的國際組織，善盡國際責任，並且貢獻國際社會。

最後，總統表示，未來，我們會和日方共同努力，持續的提升台日友好關係，也希望長島眾議員跟「日華懇」的朋友，能夠繼續發表友台的聲明，給台灣最大的支持。

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