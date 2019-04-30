台中市性平委員竟是「反同專家」 時力質疑：他真的適任嗎？

2019-04-30 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前台中市某國中傳出有學生遭同儕言語霸凌，又因求助師長未果而選擇跳樓。由於霸凌言詞內容涉及性別認同與性疾病，引發社會關注台中市的性平問題。時代力量台中黨部今天揭露，代表「搶救台灣希望聯盟」參與反同行動的李淼星，以「全國家長會中區代表」的名義列名台中市性平委員。時代力量台中黨部質疑，沒有相關專業背景的李淼星真的適任性平委員嗎？

時代力量台中黨部在臉書上發文指出，「全國家長會」是反同色彩強烈的團體，理事長劉琴滿曾說「同志教育是愛滋的罪魁禍首」時代力量台中黨部批評，劉琴滿除了不具性平意識，更對AIDS有著嚴重的錯誤認知，「比接受性平教育的學生還不如。」

時代力量台中黨部質疑，「李淼星沒有相關專業背景，他真的適合擔任性平委員嗎？」️由於台中某國中近日才爆發性霸凌而有學生不幸跳樓一案，時代力量台中黨部也對盧市府的性平會，是否有能力阻止遺憾再度發生法達擔憂。

時代力量台中黨部向盧秀燕呼籲，別因為反對「婚姻平權」、「性平教育」，就犧牲台中的性別平等環境，應重新檢視這份名單，別讓憾事重演。

前年，救台盟中區代表李淼星曾為台中市府升彩虹旗率眾抗議，並發動連署欲罷免時任台中市長的林佳龍。近期李淼星也在臉書上對教育部召開性平教育相關諮詢會議表示不滿，並且對教育部認定的同志教育的本權責就是性平會，表示「真的很令人厭惡。」

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