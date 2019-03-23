反同家長闖入教部性平會議 羞辱學生代表「小學生智商嗎」

2019-03-23 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕挺同、反同兩方論戰僵持不下，日前教育部召開會議討論性平教育，沒想到卻闖入一群自稱是「家長」的反同人士，甚至在學生委員發言時羞辱「你們只有小學生的智商？」

根據《上報》報導，去年1124公投過了以後，教育部分別在本月12日及14日召開會議，主旨聚焦在《性平教育法施行細則》該怎麼修改。然而在開會前，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩領著數個家長團體到教育部前抗議，要求教育部應該要落實公投結果，將同志教育從課綱中悉數刪除。

就在12日這天的會議上，有多名自稱家長、且未受邀開會的人要求要進入會議，現場與會者猜測可能教育部為讓會議順利進行，就答應這些人也可以進去。而這些人一進到開會場所，便強調公投結果是反同方贏了，政府應當尊重結果，落實「民意」，更在會議上的學生委員發言時，對其嗆聲「你們學生代表怎麼會是大學生呢？學生應該是中小學生啊！還是你們大學生都只有小學生的智商？」

課審委員學生代表廖浩翔無奈表示，這些忽然冒出來的反同人士數度發言攻擊與會的4名學生代表，只因他們的發言不符合反同方的立場。據悉，這些反同人士還要求政府「多元性別」不能留著，認為「男生只能玩男生的玩具，女生只能玩女生的玩具」這個觀念沒有任何錯誤。

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