台中學生遭性向霸凌跳樓 網友起底校長的教會反性平教育

2019-04-27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市某國中22日傳出學生跳樓案，劉生家屬25天在臉書社團發文說，姪子劉生遭同學以「愛滋病同性戀」攻擊，不但數次和導師反映無效，劉生跳樓後校方的態度也令家屬氣憤。網友不但將此案與「玫瑰少年葉永鋕」相提並論，更起底校長是反對性平教育的「台中思恩堂豐富教會」的教友，質疑學校的性平教育是否有落實。

臉書粉專「假寐小姐睜開眼」指出，YouTube上可以找到該校校長2016年在「台中思恩堂豐富教會」受洗的影片。而在該教會官網上，一篇發表於去年6月10日的「主日信息」中可見該教會對性別平等教育的立場，「第二個議題就是不要把性平教育帶到小孩身上。國小、國中，就要被這些不好的行為教導，且要強貫在這些小孩子身上，我們的孩子、孫子在讀這些，你們知道嗎？不要不知道，我們要起來行動，反對這些錯誤的教導入侵我們的孩子。」

從文章中可看出該教會對同性婚姻的態度，「不要脫序。聖經教導我們婚姻的定義就是『一男一女、一夫一妻、一生一世。』不是一女一女、一男一男或是多p，混亂的根源就在這邊，因為惡者就是要我們混亂，不！『要井然有序。』」在同篇文章中寫著，「臺灣的教會有一個『幸福聯盟』，若你盼望救臺灣，要有實際的行動。」並在小組討論的題目裡寫道：「大家一起來，積極推動幸福公投連署行動。」

網友在底下留言說，「下福盟還出來說是因為性平教育才造成今天憾事，我看是該國中都沒有實行性平教育才是。」；「19年後，教會又造就了一個葉永誌，逼他自己跳樓重傷」；「很多時候不想起人底，因為一旦查出來，都是某一邊的人，有夠討厭」。

除了校長的宗教信仰外，在臉書、Dcard或是批踢踢上，也都有網友瘋傳該生導師的背景推測。對此，時代力量立委洪慈庸在臉書上表示，「許多朋友貼來該名老師的背景推測，我沒有評論，我只覺得，這種事無論如何都不該發生，也不是一人扛所有責任。釐清事實，確實究責，提升教職員對霸凌和性別平等的意識，別讓傷痛一再發生。如此而已。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/