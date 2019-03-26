順應民意！教育部刪除「同志教育」網友：原來是解壓縮

2019-03-26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月24日的第11案「反對同志教育」公投獲得703萬同意票通過。教育部順應民意，今（26）日預告「性別平等教育法施行細則」第13條修正草案，將刪去「同志教育」，並新增「認識及尊重不同性別教育」等五項及「性侵害防治教育」等三項。

由於去年公投第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」獲得703萬同意票、341萬不同意票。因此教育部針對此案公投結果，因應民意提出修正案。

教育部今日預告「性別平等教育法施行細則」第13條草案，條文內容將刪去「同志教育」，並新增「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育」，以及「性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」。

台大《批踢踢實業坊》知名前板主「4叉貓」也在臉書分享這個消息，表示「新版本似乎越改越好了。」網友紛紛留言道：「原來是解壓縮啊」、「順應公投民意刪除同志教育」、「給教育部一個掌聲！」、「有點喜歡教育部」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/