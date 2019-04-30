賴清德舅舅祝步步高升 小英開心感謝基隆大家支持

2019-04-30 19:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今天下午前往基隆慶安宮參拜，由於前行政院長賴清德的舅舅童永就是慶安宮主任委員，蔡英文前來參拜讓外界有諸多聯想；童永今天下午當著蔡總統的面，他盛讚蔡英文總統要來慶安宮「驚天動地」，這麼多總統來慶安宮拜基隆媽，沒像小英總統這款「不一樣」下起傾盆大雨，他會「聽話」，他祝福蔡英文步步高升，讓蔡英文笑得合不攏嘴。

童永目前是蔡英文總統聘請的國策顧問，由於童永是賴清德的舅舅，賴清德與蔡英文登記民進黨內總統初選，外界十分好奇民進黨總統黨內初選，童永究竟要支持誰？童永說；「黨內初選誰出線，他就支持誰。」他相信初選有結果，媽祖也會來託夢告訴他該支持誰。

童永說，蔡英文代表民進黨參選2016總統時，就到慶安宮參拜基隆媽，獲得媽祖庇佑當選總統，蔡英文於2017年以總統身分來參拜並贈匾，今天是第三次參拜；童永接受記者訪問時表示，他是蔡英文基隆後援會總顧問，現在一切按照制度走，他也當面跟總統講說他會「乖乖」，他會「聽話」，他祝福小英總統步步高升，讓蔡英文笑得十分開心。

對於童永公開表態，蔡英文致詞時表示，感謝慶安宮基隆媽、童主委與基隆人民，過去3年對她與民進黨的支持。

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