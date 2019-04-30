民進黨台南市黨部暫關門 3執委「作法驅魔」抗議

2019-04-30 19:14

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市黨部於上週四以黨中央中評會對3名跑票黨籍市議員僅做停權1年半處分，抗議黨紀蕩然無存，市黨部宣布為黨部人員安全暫時關閉黨部。今天下午，3位市黨部執委到黨部外抗議主委黃先柱違法將黨部關門，請黃儘快恢復黨部運作，不然陳情層級會升高到中央黨部。

本身是道教法師的市黨部執委陳世輝穿道士服，與執委蔡和太、曾金興、全國黨代表方顯忠等人搬來多件道具，在市黨部門前作法、邀請張天師到黨部驅魔趕煞、嗆要把新潮流這妖魔鬼怪趕出市黨部、退出民進黨，要求市黨部主委黃先柱勿再獨裁、鴨霸，儘快恢復黨部運作、維護黨員權益。

陳世輝、蔡和太、曾金興3人指出，按照正常程序，市黨部遇重大事件時，應召開臨時執委會討論，不料市黨部完全忽視執委會、主委黃先柱濫權專制獨裁，與共產國家沒有兩樣。巧合的是，4月25日當天，賴清德在北部與獨派公開批評蔡英文不談程序；黃先柱竟在地方批評蔡英文與魔鬼交易為由，斷然關閉市黨部，試問賴清德與黃先柱，是不是只要不符你們的意思，就能做出違反黨的規定。

陳世輝說，執委會各委員與資深黨員深感遺憾，如像黃先柱所言市黨部真被妖魔化，恰利用今天作法活動、驅離依附在黨部的妖魔鬼怪，以鹽米摔地、淨化黨部，避免新潮流繼續怪力亂神，他們也要把新潮流趕出民進黨，不能讓一言堂的惡劣行為持續下去。

對於3執委今午動作，民進黨南市黨部執行長蔡麗青表示，這是本末倒置，市黨部必須緊急關門是因為黨中央中評會在這一次處理議長選舉跑票事件時，違反黨紀黨章，以多數決方式、沒有開除跑票議員，引起支持者強烈不滿，大量抗議電話湧入市黨部，動輒三字經辱罵黨工、嗆聲要退黨，引起黨工不安全感，為使支持的情緒冷靜下來，保護同仁安全，才決定暫時關閉市黨部，也呼籲中央黨部能儘速對此次中評會違反黨紀事件有1個讓支持者滿意的回應，讓支持者情緒降溫，重拾對民進黨的信任。

蔡麗青說，尊重所有黨員表達意見的權利，但建議不要用怪力亂神的方式、也不要模糊焦點，靜候中央黨部儘快對中評會違反黨章案給支持者1個滿意的交代，這要看黨中央的作為，目前市黨部對何時恢復開門營業，沒有預期，希望支持者情緒能冷靜下來，讓黨工能安全上班。

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